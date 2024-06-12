مادلين طبر تقع في حُب كمال أبو رية بـ"سيما ماجي"

انتهت الفنانة مادلين طبر، من تصوير مشاهدها الأولى في مسلسلها الجديد "سيما ماجي"، والتي تجمعها مع الفنانة حورية فرغلي، والفنان كمال أبو رية.

وتجسد مادلين طبر خلال الأحداث شخصية أم، تقع في حب وغرام زوجها الفنان كمال أبو رية ما يجعلها مسلوبة الإرادة، وتفقد شغفها بالأمومة واهتمامها بابنتها "ماجي".

تدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الخير والشر، وبين الحب والمال، كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.



مسلسل "سيما ماجي"، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج “OP Media ”الدكتور أحمد القصاص، الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.