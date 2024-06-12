بريسك يتولى تدريب فينورد روتردام الهولندي بعد رحيل سلوت لليفربول

كشف نادى فينورد روتردام الهولندي، عن تعيين الدنماركي بريان بريسك مديراً فنيًا للفريق، خلفًا لآرني سلوت الذي انتقل الذى تولى الإدارة الفنية لليفربول.

حيث أعلن نادى فينورد روتردام فى بيان له اليوم الأربعاء، تعيين بريسك، صاحب الـ47 عاما، بعقد لمدة 3 سنوات بعد رحيله عن فريق سبارتا براج التشيكي.

وتحدث المدير التقني لنادي فينورد، دينيس تي كلوزي، عن تعيين بريسك، قائلاً: "الخيار المنطقي والأفضل من بين جميع المرشحين الآخرين. لقد أظهر أيضا في العديد من الأندية التي تولى تدريبها أن بمقدوره تحسين مستوى اللاعبين".

وقاد بريسك سبارتا للتتويج بلقب الدوري التشيكي عام 2023، للمرة الأولى منذ 9 سنوات، ثم حصل مع الفريق على الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم التالي.

يشار إلى أن بريسك كان يلعب سابقا في صفوف رويال أنتويرب البلجيكي وميتييلاند الدنماركي.