بلينكن يعلن تضامنه مع سلوفاكيا بعد محاولة اغتيال رئيس وزرائها

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الدعم والتضامن مع سلوفاكيا بعد الحادث الخطير الذي تعرض له رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، في محاولة اغتيال.

وأكد بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الرسمي، على أهمية تعزيز التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة مثل هذه الأعمال العنيفة والمشينة. وقد أجرى بلينكن اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية السلوفاكي، يوراج بلانار، لبيان دعمه وتأكيده على استعداد الولايات المتحدة لتقديم كل الدعم المطلوب لسلوفاكيا في هذه الفترة الصعبة.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تضامنه الكامل مع جمهورية سلوفاكيا في هذه اللحظة الصعبة، معبرًا عن تمنياته الصادقة بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء، روبرت فيكو.

وأكد بلينكن على أهمية الروابط القوية والدائمة بين الشعبين الأمريكي والسلوفاكي، والتزام الولايات المتحدة بدعم سلوفاكيا في هذه المحنة. وأشار إلى رفض العنف السياسي بكافة أشكاله، مؤكدًا على ضرورة الوقوف متحدين لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد استقرار الدول وسلامة مواطنيها.