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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كندا تعلن فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف بالضفة

كندا
كندا
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أعلنت كندا، اليوم الخميس، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهودها للانضمام إلى حلفائها في الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة لكبح التصعيد في أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون.

تستهدف العقوبات، التي تعد الأولى من نوعها التي تفرضها كندا على مستوطنين إسرائيليين، الأفراد المشتبه في تورطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتأتي في إطار جهود عالمية للحد من التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

كندا الفلسطينيين الضفة الغربية