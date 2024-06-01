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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن تجاه البحر الأحمر.

وأضافت، أن الصاروخين لم ينتج عنهم وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

كما أوضحت المركزية الأمريكية، أن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وقالت "سنتكوم"، أن قواتها تمكنت من تدمير طائرة بدون طيار فوق خليج عدن وثلاث طائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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