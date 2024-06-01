اليوم.. طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط رياح والعظمي بالقاهرة 37 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم السبت نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم السبت

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغري 28 درجة .

