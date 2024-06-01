موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند بنهائي أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي يجمع بين بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد، في مباراة مصيرية للطرفين.

يتطلع الملكي لحصد اللقب بالفوز على دورتموند، من أجل معانقة كأس ذات الأذنين للمرة الـ15 في تاريخه.

بينما يبحث أسود الفيستفاليا عن البطولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد حصد اللقب في عام 1997.

كان ريال مدريد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

ويحمل نهائي دوري أبطال أوروبا، مشاهد درامية في ليلة توديع الألماني توني كروس لجماهير نادي ريال مدريد، إذ تعد المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، الأخيرة له مع الفريق، عقب إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد نهاية منافسات بطولة يورو 2024 مع منتخب ألمانيا.

كما يودع ماركو رويس، جماهير بوروسيا دورتموند في هذا اللقاء، بعدما أعلن رحيله عن النادي بعد رحلة طويلة استمرت 12 عامًا، شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند للسلوفيني سلافكو فينتشيتش.

ويعاونه مواطنيه توماز كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، والفرنسي فرانسوا ليتكسييه حكمًا رابعًا، كما يقود غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR نيجك كايتازوفيتش، ليساعده رادي أوبرينوفيتش وماسيميليانو إيراتي.

مكاسب دوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، سيحصل الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا على مبلغ 20 مليون يورو، بينما سيحصل الوصيف على 15.5 مليون يورو.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وتحدد اليوم السبت، موعدًا لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، لتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، لتقرر نقل نهائي البطولة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند عبر قناتي beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2.