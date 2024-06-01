يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت 1 يونيو 2024، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي يجمع بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في مواجهة حاسمة على اللقب القاري.

يتطلع ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في حصد لقب البطولة برصيد 14 مرة.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن اللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد حصده لقب نسخة عام 1997.

كان ريال مدريد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق المدريدي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، بأن البلجيكي تيبو كورتوا يحرس عرين الملكي أمام دورتموند، في ظل جلوس الأوكراني أندريه لونين على مقاعد البدلاء.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وكان لونين ظهر بشكل جيد طوال موسم 2023-2024 المنقضي، في مركز حراسة مرمى الريال، ليعوض كورتوا الذي أصيب مطلع الموسم بقطع في الرباط الصليبي، وكان من المقرر أن يحمي لونين شباك الميرينجي في النهائي، ولكن تعرضه للإنفلونزا حال دون ذلك، ليقرر أنشيلوتي الدفاع بالمخضرم كورتوا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

واستقر أنشيلوتي على التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد، الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند، على النحو التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد

وتذاع مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، عبر قناتي beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2.