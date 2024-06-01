ads
السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. «الصحفيين» تقيم احتفالية لشرح مناسك الحج لبعثة النقابة

رئيس لجنة الحج والعمرة
رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، فى الواحدة ظهرا احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوجهة للأراضي المقدسة والتي قامت النقابة بتنظيم رحلتهم، صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة  رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة. 

وأشار "الزناتي" إلى أن النقابة ستستضيف فى هذه الاحتفالية الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح مناسك الحج للزملاء أعضاء البعثة، والرد على استفساراتهم هم ومن يريد من خارج فوج النقابة، والمسافرين لأداء شعائر الحج هذا العام.

وأوضح "الزناتي" أن اللقاء سيكون بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين حيث يشارك فى تسليم التأشيرات والهدايا الرمزية للحجاج.

الحج مناسك الحج نقابة الصحفيين حسين الزناتي الأراضي المقدسة السعودية بعثة النقابة