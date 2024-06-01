الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمخيم بلاطة شرق نابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم السبت، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والاحتلال في مخيم بلاطة شرق ‎نابلس.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية استهدفت جنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوة ناسفة داخل مخيم بلاطة شرق ‎نابلس خلال اقتحام الاحتلال المخيم.

انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة سوق الحسبة تزامنًا مع اقتحام مخيم بلاطة شرق ‎نابلس، وقامت جرافة الاحتلال بتدمير سوق مخيم بلاطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، وداهم جنود الاحتلال حيي "القرعان" و"جعيدي"، كما انتشر عدد من الآليات العسكرية للاحتلال في شوارع المدينة، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

ومنذ قليل، قام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن عدة غارات، تزامنا مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذائفها على حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36،284 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 82،057 آخرين.