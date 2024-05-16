شاهد.. محمد شريف يسجل هدفًا رائعًا للخليج في شباك اتحاد جدة

سجل المهاجم المصري محمد شريف، هدف تعادل فريقه الخليج أمام اتحاد جدة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج في مواجهة اتحاد جدة، ويقود الهجوم رفقة خالد ناري وفابيو مارتينيز.

افتتح مهند الشنقيطي التهديف في الدقيقة 45+3، ليضع الاتحاد في المقدمة على رفاق محمد شريف في الشوط الأول.

هدف محمد شريف في شباك اتحاد جدة

في الشوط الثاني، نجح محمد شريف في تسجيل هدف رائع، ليدرك به التعادل للخليج، حيث أحرز هدفًا في الدقيقة 81 بعد مجهود فردي رائع، راوغ مدافع العميد ثم حارس المرمى، ليضع الكرة في الشباك بطريقة ذكية.

يحتل فريق الخليج، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 36 نقطة، بينما يأتي اتحاد جدة في المرتبة الخامسة وفي رصيده 50 نقطة.