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الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نقيب البيطريين يبحث مشكلات الأعضاء مع مديري المديريات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت النقابه العامه للأطباء البيطريين، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة   الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين ، مع مديري مديريات الطب البيطري ، لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة والوقوف على أبرز مشكلات الأطباء البيطريين العاملين في القطاع البيطري لتقديمها لجميع اجهزة الدوله .

جاء ذلك استكمالا لدور النقابه في توفير تعيينات للأطباء البيطريين لسد العجز الشديد في مديريات الطب البيطري وبعد انتهاء اجتماع  لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اليوم الخميس، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وموافقتها علي  مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  للعام المالي الجديد، فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطرى ومديريات الطب البيطري.

 

الأطباء البيطريين لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب