نقيب البيطريين يبحث مشكلات الأعضاء مع مديري المديريات

عقدت النقابه العامه للأطباء البيطريين، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين ، مع مديري مديريات الطب البيطري ، لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة والوقوف على أبرز مشكلات الأطباء البيطريين العاملين في القطاع البيطري لتقديمها لجميع اجهزة الدوله .

جاء ذلك استكمالا لدور النقابه في توفير تعيينات للأطباء البيطريين لسد العجز الشديد في مديريات الطب البيطري وبعد انتهاء اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اليوم الخميس، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة وموافقتها علي مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطرى ومديريات الطب البيطري.