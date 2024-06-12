احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح 3 شوارع جدد في كفر البطيخ بدمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى مستهل الجولة التى أجرتها اليوم لافتتاح عددا آخر من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومي للمحافظة، مشروع تطوير ورفع كفاءة ثلاثة شوارع بمدينة كفر البطيخ وذلك بحضور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الجمهورية بطول ١٠٥٠ مترا طوليا وشارع المحجوب بطول ٩٥٠ مترا طوليا و أيضًا شارع القدس بطول ٢٥٠ مترا طوليا.

وفى هذا السياق اطلعت "المحافظ" على مراحل المشروع لتنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع وتخطيطها و إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بعدد ١٦٥ بالوعة، وأرصفة جانبية ببلاطات الانترلوك.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على إطلاق مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بجميع المدن على مستوى المحافظة، لافتة الى أن هذا القطاع شهد عددا كبيرا من المشروعات خلال السنوات الاخيرة، وذلك لرفع كفاءة شبكات الطرق بكل المناطق خاصة بعد إتمام أعمال المرافق كافة، كما أكدت أن المحافظة حرصت على إطلاق هذا المشروع بمدينة كفر البطيخ للارتقاء بشبكة الطرق الرئيسية بها.