الزراعة: فحص مليون طن بطاطس منذ بداية الموسم تمهيدا لتصديرها

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز كميات البطاطس التي تم فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، ان ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءتها، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.

واوضحت ان اجمالي الكميات التي تم فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها الى الخارج بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم نحو مليون و٢٢ الفا و ٩٤٢ طنا، تمثل ٤١ الفا و١٦٠ عينة.

واشارت بلابل الى توفق الكميات التي تم فحصها للتصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت حوالي ٥٧٢ الفا و ١٦٩ طنا، تمثل ٢٤ الفا و ٦٥٧ عينة، ذلك فضلا عن ١٢٢ الفا و ٩٧٨ طنا الى دولة روسيا تمثل ٤٤٩٧ عينة.

واضافت مدير المشروع الى ان اجمالي العينات التي تم فحصها للتصدير الى الدول العربية بلغت حوالي ٩٣١٧ عينة تمثل ٢٥٣ الفا و ٣٠٩ أطنان، بينما ما تم فحصه للتصدير الى دول اجنبية أخرى بلغ حوالي ٧٤ الفا و ٤٨٦ طنا، تمثل ٢٦٨٩ عينة.