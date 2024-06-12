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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

28 يونيو.. النجم محمد حماقي يحيي حفلاً غنائيًا ضخما بالقاهرة

حفل النجم محمد حماقى
حفل النجم محمد حماقى
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يقدم النجم محمد حماقي حفلا غنائيا ضخما في القاهرة الجديدة، وذلك ضمن حفلات ليالي مصر،  يوم 28 يونيو الجاري باستاد الدفاع الجوي فى القاهرة الجديدة، ويحيى الحفل بباقة مميزة من أغانيه التي يحبها جمهوره.

يشار الى ان حفلات ليالي مصرتأتى في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

"ليالي مصر" هو مشروع أطلقته شركتا "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال الأعياد برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

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