حسين الجسمي يحيي حفلين في عيد الأضحى مع رحمة رياض وشيرين عبد الوهاب

يستعد الفنان حسين الجسمي لإحياء حفلين غنائيين، بمناسبة عيد الأضحى في الكويت ودبي بمشاركة الفنانات رحمة رياض وشيرين عبد الوهاب.

الحفل الأول بـ"مهرجان ليلة عمر 2024" في دولة الكويت، يوم 18 يونيو الجاري في قاعة أرينا الكويت، ضمن فعاليات صيف الكويت، ويشاركه الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض.

ويأتي الحفل الثاني ضمن فعاليات واحتفالات "العيد في دبي"، ويحيى الجسمي مع الجمهور في الإمارات يوم 21 يونيو في قاعة "كوكاكولا أرينا دبي"، وبمشاركة الفنانة شيرين عبدالوهاب.

يذكر أن حسين الجسمي أحيا مع الجمهور الأردني حفلا في حفل المدرج الروماني في العاصمة الأردنية عمّان، بمناسبة زفاف ولي العهد بالمملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

وطرح الجسمي أربع أغنيات من مجموعة الأغنيات الذي قدمها بالحفل عبر القناة الرسمية في موقع "يوتيوب" من خلال فيديوهات مصورة من أجواء وتفاعل الجمهور في الحفل، والتي تضمنت الأغاني "يا بيرقنا العالي" بمصاحبة العزف على آلة البيانو، وأغنية "ما بحبك" وأغنية "حته من قلبي" وأغنية "الطير".