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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس مسجل خطر متهم بالاتجار في المخدرات بدار السلام

حبس مسجل خطر في دار
حبس مسجل خطر في دار السلام
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس مسجل خطر في اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).
ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).
 

نيابة دار السلام بالاتجار بالمخدرات بحبس الأجهزة الأمنية مسجل خطر