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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

شيخ الأزهر لـ"البابا تواضروس": الأعياد فرصة طيبة للترابط والتآخي بين أبناء الوطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعرب قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، خلال الاتصال الهاتفي اليوم الأربعاء، عن خالص تهنئته لفضيلة الإمام الأكبر وجموع المسلمين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنَّ الأعياد فرصة لتجديد أواصر المحبَّة والصداقة بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والالتفاف حول النسيج الوطني المصري في هذه المناسبات السعيدة، الأمر الذي يعكس متانة هذه العلاقات وقوتها، داعيًا الله أن يوفق جهود فضيلته في مساعيه في تحقيق السلام العالمي، وإعلاء شأن مصرنا الحبيبة بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الدنيا.
من جانبه أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تقديره لهذه المكالمة العزيزة، وأمنياته الطيبة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولكل الأخوة المسيحيين، مؤكدًا فضيلته أنَّ الأعياد فرصة طيبة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن وتبادل السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، ولكننا في الوقت ذاته نشعر بحزن شديد لقرب حلول عيد الأضحى المبارك وإخواننا في ‏غزة لا يزالون يعانون من عدوان صهيوني استباح كل مظاهر الحياة في غزة، ‏داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يفك كرب أبناء فلسطين، وأن يرزق مصرنا الحبيبة الأمن والأمان وأن يجعلها واحةً للسَّلام والاستقرار.

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