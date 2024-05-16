"السياحة" تلزم الشركات بإخطار الشرطة حال تخلف الزائر عن المغادرة

أخطرت الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، كل الشركات، اليوم الخميس، بتعليمات جديدة تتعلق بالزائرين الوافدين من دول الجوار، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية والتسلل غير القانوني إلى داخل البلاد.

وقالت الإدارة، إنه في إطار التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، بما يضمن تحسين الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ورعايتهم طوال فترة زيارتهم للبلاد حتى مغادرة أرض الوطن، فإنه قد صدرت تعليمات بالتنسيق مع دول الجوار بهدف الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، والقضاء على العمالة الأجنبية غير المرخصة.

وتابعت: "يلزم على الشركات متابعة السائحين الواصلين للبلاد تحت كفالة الشركة بدقة، وضمان التزامهم بالبرامج السياحية والإخطار الفورى للإدارة المركزية لشركات السياحة، وشرطة السياحة والآثار، حال تخلف أي منهم عن السفر".