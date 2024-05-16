ادعت إنها زوجته.. الأمن يكشف ملابسات مقتل شخص داخل شقة بجمصة على يد عشيقته

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جمصه من كشف ملابسات مقتل شخص بطعنه نافذه داخل شقه سكنية بمنطقة العاشر من رمضان على يد فتاة إدعت إنها زوجته وانها قتلته عن طريق الخطأ خلال تقطيع البطيخ حيث تبين أنها عشقيته وقتلته بسبب مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت علي اثرها بطعنه بسكين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة جمصة من مستشفي جمصة المركزي بوصول المدعو « عبد العظيم شكري عبد العظيم عثمان 34 عاماً»ومقيم بقرية طناح إدعاء طعنه نافذة.

بانتقال ضباط وحدة مباحث جمصه الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرعه علي يد المدعوة "هدي .م س.ع" 21 عاماً بالفرقة التانية بكلية الدرسات الإسلامية بالمنصورة ومقيمه بعزبة الشال»

بمواجهة المتهمة اقرت فى البداية انها كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها مما أدى إلى إصابته بطعنه نافذه بالصدر أودت بحياته.

ودلت تحريات المباحث ان المجني علية مقيم بقرية ميت لوزة مركز المنصورة وان المتهمه على علاقة غير شرعية بالقتيل وذهبت للمبيت معه بجمصه بشقه استأجرها بمنطقة العاشر من رمضان وحدثت مشاده بينهما بسبب تحدثها في الهاتف مع احد الأشخاص تطورت الي مشاجره تعدت فيها عليه بالضرب بالسكين وأصابته ما اودى بحياته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1606/2024 جنح قسم جمصه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.