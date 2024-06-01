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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة ربة منزل إثر انهيار جزئي لعقار بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت ربة منزل إثر حدوث انهيار جزئي لعقار بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

انهيار جزئي لعقار بالهرم

البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انهيار جزئي لعقار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وبالفحص تبين حدوث انهيار جزئي لعقار بمنطقة الهرم نتج عنه إصابة ربة منزل في عقدها الرابع، جري نقل المصابة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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