بسبب بطيخة.. مصرع شخص علي يد زوجته بالدقهلية

لقى شخص مصرعه اليوم الخميس متأثرا بإصابته بطعنه نافذه بالصدر على يد زوجته بمنطقة العاشر من رمضان بمدينة جمصه فى محافظة الدقهلية وبضبطها أكدت انها إصابته بالخطأ أثناء قيامها بتقطيع البطيخ مما أدى إلى وفاته وجرى نقل الجثه إلى مستشفى جمصه المركزى.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمأمور قسم شرطة جمصه من مستشفى جمصه بوصول شخص مصاب بطعنه نافذه بالصدر وتوفى عقب وصوله .

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى عبد العظيم شكري عبد العظيم 34 عاما ومقيم قرية طناح التابعة لمركز المنصورة.

كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها

وبسؤال زوجته أكدت أنها كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها مما أدى إلى إصابته بطعنه نافذه بالصدر والتى أودت بحياته .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث الجنائية بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها.