انطلاق المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التشريعية في الهند

انطلقت المرحلة السابعة والأخيرة من الانتخابات التشريعية في الهند، اليوم /السبت/، حيث توافد الناخبون في 7 ولايات وإقليم اتحادي على مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن التصويت في المرحلة السابعة بدأ في تمام الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي للبلاد) في 57 دائرة انتخابية في أنحاء 7 ولايات هندية وإقليم "تشانديجارف" الاتحادي؛ ليكتمل بذلك الاقتراع على اختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 543 عضوا.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية قد بدأت في الـ19 من أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج بحلول الرابع من يونيو الجاري.

جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية الهندية تتم على سبع مراحل في الأنحاء المختلفة من البلاد وتستغرق قرابة ستة أسابيع حتى يتمكن ما يقرب من مليار ناخب مؤهل من الإدلاء بأصواتهم.