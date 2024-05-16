الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ألميريا في الشوط الأول

تفوق فريق برشلونة على مضيفه ألميريا بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

بدأ برشلونة، اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على الكرة، حيث باغت ألميريا بهدف في أول 15 دقيقة.

افتتح الشاب فيرمين لوبيز التهديف في المباراة، ووضع البلوجرانا في المقدمة بهدف في الدقيقة 14 من صناعة زميله هيكتور فورت.

وكاد لامين يامال أن يضيف الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 28، ولكن ارتطمت كرته بالعارضة.

برشلونة يأمل تأمين وصافة الدوري الإسباني

ويسعى برشلونة للفوز على ألميريا، من أجل تأمين وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، في ظل مطاردة جيرونا له على هذا المركز.

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر، الذي حسم اللقب لصالحه منذ جولات، بينما يأتي ألميريا في المركز العشرين الأخير بـ17 نقطة، وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى.