رئيس اتحاد الجمباز يزور كلية تربية رياضية بنات بجامعة الإسكندرية

استقبلت الدكتورة مها محمد امين عميد كلية التربية الرياضية بنات جامعة الإسكندرية الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز.

بدأ اللقاء بتهنئة من دكتورة مها للدكتور ايهاب امين علي النتائج المشرفة في البطولات الأخيرة وتأهل المنتخبات القومية في كافة الفروع الاوليمبية لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤ .

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون بين الكلية والاتحاد ومناقشة برتوكول التعاون لإقامة دورات في فروع الجمباز المختلفة للتحكيم والتدريب والاستفادة من الخبرات المختلفة بعد تطور رياضة الجمباز محليا ودوليا وزيادة قاعدة الممارسين والمدربين والحكام والتحدث عن دور الاتحاد وأهميته.

ثم قاما بتبادل الدروع وتوجيه الشكر للاتحاد علي تنظيم دورة التحكيم للجمباز الفني انسات الاسبوع الماضي تحت اشراف الوحدة ذات الطابع الخاص والمدير التنفيذي للوحدة دكتورة أمنية حسين.

والقت الدكتورة نهاد زايد نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني انسات بالاتحاد الدولي محاضرة في الدورة وتقديم شرح القانون الدولي للعبة بحضور اكتر من ١٠٦ دارس وعقد الامتحان اليوم الخميس بالكلية.