إعلام غزة: جيش الاحتلال أسقط 75 ألف طن متفجرات على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط 75 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من بنيته التحتية المدنية إلى أنقاض.

وأضاف المكتب، في بيان، أنه وفق التقديرات الأممية، التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة، فإن نحو 10% من القذائف والقنابل، التي ألقاها جيش الاحتلال لم تنفجر.

وأوضح المكتب أن نحو 7500 طن من القذائف والقنابل في الشوارع وأراضي الفلسطينيين ومنازلهم وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرا إلى أن المتفجرات تمثل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان، ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها.

وحذر المكتب المواطنين من العبث في المخلفات، والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات الطعام.

وطالب المجتمع الدولي بإدخال فرق هندسية متخصصة وخبراء متفجرات إلى قطاع غزة للتعامل مع المخلفات التي لم تنفجر.