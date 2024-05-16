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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو
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أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، وتمنت له الشفاء العاجل.

وقال زاخاروفا في حديث لقناة "روسيا 1"، الأربعاء: "نحن ندين بحزم الهجوم ونتمنى الشفاء بأسرع ما يمكن لرئيس الوزراء فيتسو".

وتابعت: "نعرفه كصديق لروسيا لا يخاف في هذا الزمن الدرامي والتاريخي، وربما في نقطة الانعطاف هذه في تاريخ البشرية، أن يعبر عن رأيه الذي كثيرا ما يتناقض مع التيار السائد في الغرب الجماعي".

يذكر أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو نقل إلى المستشفى، وهو بحالة خطيرة، جراء إصابته بطلقات نارية في مدينة هاندلوفا، حيث تعرض للاعتداء الأربعاء.

روسيا رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو