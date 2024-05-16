الاحتلال الإسرائيلي يداهم محلات صرافة في الضفة ويعتقل عاملين فيها

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددا من محلات الصرافة في معظم محافظات الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت محلات للصرافة في مدن بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، واعتقلت عاملين فيها.

ففي مدينة البيرة، اقتحمت محلا للصرافة في منطقة البالوع في المدينة بعد تفجير أبوابه.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال امرأة واحتجزتها وأخضعتها لتحقيق ميداني، ثم نقلتها مقيدة إلى حيث تعمل في محل للصرافة وأجبرتها على فتح أبوابه. كما اعتقلت قوات الاحتلال رجلا بعد مداهمة منزله في بيت لحم، وهو يعمل بمحل للصرافة.

كما داهمت قوات الاحتلال محل الخليج للصرافة في مدينة نابلس، واعتقلت أحد العاملين فيه، من بلدة عصيرة الشمالية.

وداهمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في مدينة الخليل، بعد اقتحامها المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.