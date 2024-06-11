"هنا القدس" معرض للفنان الفلسطينى زيد عيسة برام الله.. صور

افتتح وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، معرض "هنا القدس، نحن هنا" للفنان التشكيلي زيد عيسة، الحاصل على منحة الصندوق الثقافي الفلسطيني، برعاية من الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر( (PACA) وذلك في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.

وقال الوزير حمدان نحن هنا لنقول إنه طالما القدس هنا، نحن هنا وغزة هنا، فبدون هذه الهامات والمهارات لا يستطيع الفلسطيني الصمود والتحدي، فالفلسطيني هو رمز للثقافة.

وأضاف:"عندما نتحدث عن الثقافة الفلسطينية، فالعالم يجب أن يتعلم من مهارات وصمود المقومات والإبداعات الفلسطينية التي نفتخر بها، ونحن اليوم وفي حضرة الكلمة والصورة، في حضرة الشاعر الراحل محمود درويش، لا نقول إلا إننا نحاول الاستمرار والاستدامة ونكون على قدر المسؤولية في حمل راية الإبداع.

بدوره قال مدير الجمعية الفلسطينية للفن المعاصر PACA الفنان أسامة نزال، الراعي الفني للمعرض، إن هذا المعرض جاء للتأكيد على احتضان الفن الفلسطيني والفنانين التشكيليين، والاهتمام بإبداعاتهم والمساهمة في نشرها وتعريف الناس بها، مؤكداً أن رسالة الفنان هي ترسيخ للهوية الوطنية في الأذهان من خلال محاكاة لقبة الصخرة كصورة نمطية جديدة، إذ تعتبر من الفنون البصرية التي نضجت من خلال الديجتال آرت.

وقال الفنان عيسة إن المعرض جاء كحصاد لعدة سنوات، إذ انطلقت الفكرة عام 2009 وتبلورت ونضجت وكبرت حتى افتتح معرضه الأول هذا العام، مؤكداً أنه مستمر لتحقيق هدفه من خلال رسالة القدس هنا، لتكون في عدة مشاريع فنية قادمة، وأضاف أن اهتمام وزارة الثقافة وافتتاحها للمعرض شكل دافعاً كبيراً وتعزيزاً لرسالته كفنان، مثمناً جهود الوزارة والصندوق الثقافي الذي حصل من خلاله على هذه الفرصة، وشكر PACA على رعايتها الفنية للمعرض.

ويتحدث المعرض عن فكرة رمزية القدس، وقبة الصخرة، التي توجد في كل صورة وإطار، إذ قام الفنان باستخراج هذا الرمز الثابت الصامت، إلى شخصية تحاكي الجمهور، وتقدم القضايا الوطنية الفلسطينية بشخصية قبة الصخرة.