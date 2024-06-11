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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات جهاز تعمير جنوب الصعيد

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى ينفذها جهاز  تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على ارض المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد محمد الحفناوي رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس حسن فرج الله، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وحسين الزمقان رئيس مركز ومدينة نقادة.

أوضح محافظ قنا أن جهاز التعمير يقوم بالإشراف على تنفيذ مشروع ازدواج طريق «قنا– الأقصر» الصحراوي الغربي الذى يجرى تنفيذه بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية فى كل اتجاه وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن ازدواج الطريق يسهم في زيادة معدلات الأمان لحركة السيارات والحد من الحوادث المرورية، فضلا عن أهمية الطريق فى عملية الربط بمحور الشهيد الرائد باسم فكرى على النيل، الذى سيسهم بشكل فعال فى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن، إضافة إلى تنشيط حركة السياحة والاستثمار.

وأضاف الداودي أن الجهاز يقوم بتطوير محطة الأمهات لإنتاج الدواجن، بالإضافة الى تطوير مصنع العلف بالمشروعات الإنتاجية بالمحافظة، لافتا إلى أن أعمال التطوير فى القطاعات الإنتاجية بالمشروعات، سوف تسهم فى مضاعفة إنتاج السلع الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن، والتى تتميز بقيمة عالية وبأسعار مخفضة، بما يسهم فى الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الخارجية.

وأشاد محافظ قنا، بأهمية جهاز  تعمير جنوب الصعيد في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية ودعم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات القومية.

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