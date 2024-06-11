مؤلف ولاد رزق يوضح سبب الاستعانة بـ آسر ياسين خلال الجزء الثالث

كشف المؤلف صلاح الجهيني خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن بمسرح المنارة لفريق عمل فيلم “ولاد رزق 3”موقف فيلم “الشايب” وهي الشخصية التي يلعبها الفنان آسر ياسين خلال أحداث الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”،وتم الإعلان عن تقديمها خلال الجزء الثاني.

وقال: إن فكرة فيلم الشايب الذي يقوم بشخصيّته آسر ياسين ما زالت قائمة وسينتج قريبا، وتم الاستعانة بها في الأحداث للضرورة الدرامية.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.