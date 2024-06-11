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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مؤلف ولاد رزق يوضح سبب الاستعانة بـ آسر ياسين خلال الجزء الثالث

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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كشف المؤلف صلاح الجهيني خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن بمسرح المنارة لفريق عمل فيلم “ولاد رزق 3”موقف فيلم “الشايب” وهي الشخصية التي يلعبها الفنان آسر ياسين خلال أحداث الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”،وتم الإعلان عن تقديمها خلال الجزء الثاني. 

وقال: إن فكرة فيلم الشايب الذي يقوم بشخصيّته آسر ياسين ما زالت قائمة وسينتج قريبا، وتم الاستعانة بها في الأحداث للضرورة الدرامية. 
وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

 

 

المؤلف صلاح الجهيني المؤتمر الصحفي ولاد رزق الشايب اسر ياسين