تأكد مقتل نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين بعد العثور على حطام طائرتهم

توفي نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما وتسعة أشخاص آخرين عندما تحطمت طائرة عسكرية صغيرة كانوا يستقلونها وسط أحوال جوية سيئة في منطقة جبلية شمال البلاد، حسبما أعلن الرئيس الثلاثاء.

وأعلن الرئيس لازاروس تشاكويرا أنه تم تحديد موقع حطام الطائرة التي فُقدت صباح الاثنين بعد عملية بحث استمرت أكثر من 24 ساعة في الغابات الكثيفة والتضاريس الجبلية بالقرب من مدينة مزوزو.

وأضاف أنه تم العثور على الحطام بالقرب من أحد التلال وأن الطائرة "دمرت بالكامل" ومقتل الجميع عند الاصطدام.

وقال تشاكويرا: لقد كانت "مأساة مروعة". "لا يمكن للكلمات أن تصف كم هو مفجع القلب، ولا أستطيع إلا أن أتخيل مقدار الألم والمعاناة التي تشعرون بها جميعًا"، ووصف تشيليما بأنه "رجل طيب وأب مخلص وزوج ومواطن وطني خدم بلاده بامتياز ونائب رئيس رائع".

وقال تشاكويرا إن رفات الضحايا تم نقلها إلى ليلونجوي عاصمة الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وكان من بين الركاب السبعة أعضاء في طاقم تشيليما وتفاصيل أمنية إلى جانب السيدة الأولى السابقة شانيل دزيمبيري، الزوجة السابقة للرئيس السابق باكيلي مولوزي. كان هناك ثلاثة من أفراد الطاقم.