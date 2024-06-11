محافظ مطروح يؤكد تكثيف الجهود لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف الجهود من أجل توفير مزيد من الخدمات للمواطنين والارتقاء بها خاصة أعمال النظافة والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمحافظة.

محافظ مطروح يلتقى ممثلي إحدى كبرى الشركات المتخصصة في قطاع النظافة والمخلفات الصلبة

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح، ممثلي إحدى كبرى الشركات المتخصصة في قطاع النظافة والمخلفات الصلبة، لبحث سبل التعاون في مجال النظافة وإدارة المخلفات، بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة مرسى مطروح.

واستعرض ممثلو الشركة جهودها ورؤيتها لتنفيذ مراحل إدارة منظومة المخلفات في مدينة مرسى مطروح، بعد إجراء المعاينات خلال الأشهر الماضية، والوقوف على مخطط الجمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين، والدفن الصحي وتدوير المخلفات وغيرها.

حيث ناقش المحافظ، إمكانيات ومخطط الشركة؛ تمهيدا لاتفاق التعاون بين محافظة مطروح والشركة في مجال رفع وتجميع القمامة وإعادة التدوير، وتشغيل معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة العمل في عدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح، مع التأكيد على حاجة عدد من الشوارع لتكثيف الجهود نظرا للكثافة السكانية والإقبال الكبير من زائري مطروح، والاستعانة بالعمالة الحالية مع توفير زى موحد، وتشغيل المعدات واللوادر ومدى الحاجة إليها داخل منظومة العمل، مع أهمية التوعية للمواطنين بتوقيتات ومواقع تجميع القمامة وتخصيص أفراد عمالة في كل منطقة والتعريف بهم مع احترام تقاليد وخصوصية المجتمع المطروحى، ووفقا لخبرات الشركة في التعامل والتعاون مع عدد من المحافظات، وعدد من الجهات في هذا المجال.

محافظ مطروح: تم الاتفاق على وضع مقترحات لآلية التطوير وتحسين الخدمة

وخلال اللقاء تم الاتفاق على وضع مقترحات لآلية التطوير وتحسين الخدمة، بالإضافة إلى مقترح تشغيل مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، ورؤية الشركة في تشغيله ومدى إمكانية زيادة خطوط التشغيل، لاستيعاب حجم تجميع القمامة والمخلفات وأعمال النظافة بالمدينة والمتوقع العمل بخط التدوير بنحو 25 طنا/ الساعة بكميات يوميا تصل إلى 500 طن؛ مما يخفف من كمية القمامة المجمعة، مع تحويل باقي المخلفات إلى المدفن الصحى بالكيلو 30 طريق سيوة.

محافظ مطروح يؤكد تكثيف الجهود توفير مزيد من الخدمات للمواطنين

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