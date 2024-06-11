صحة الدقهلية: إجراء 7 عمليات بمستشفى المطرية ضمن القافلة الخامسة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انتهاء القافلة الخامسة الخاصة بإنهاء العمليات المؤجلة بمستشفى المطرية المركزي، وتنفيذ عدة عمليات خلال يوم واحد؛ وذلك اليوم تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، وإعداد الدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات وبحضور الدكتورة منه عبد المنعم مشرفه خط الشمال حيث تم اجراء 6 عمليات جراحه انف واذن و عملية واحدة جراحة عظام .

واوضح مكين انه تم تشكيل فريق عمل لإنهاء العمليات المؤجله من خلال الاستعانة بالاطباء من المستشفيات الاخري في المحافظه.

وفي نهاية القافله توجه مكين بالشكر لفريق الطب العلاجي بالمديريه والدكتور احمد بطين مدير المستشفى و الاطباء وفريق تمريض العمليات و الجراحه والتعقيم المشاركة.