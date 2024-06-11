مدير تعليم المنوفية يتفقد استراحات المعلمين بإدارة الشهداء

تفقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء الاستراحات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بإدارة الشهداء التعليمية.

رافق الفولي في جولته هشام أمين، وكيل الإدارة، حيث شملت الزيارة استراحة مدرسة الشهيد عمرو خالد أبو حجر الابتدائية المخصصة للسيدات، ومدرسة الشهداء الإعدادية بنين المخصصة للرجال.

خلال الزيارة، التقى الفولي ببعض المعلمين القاطنين في الاستراحات من محافظتي الشرقية وكفر الشيخ، وأوصى بضرورة التيسير على رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين القادمين من خارج المحافظة، وذلك لضمان توفير بيئة ملائمة لهم خلال فترة الامتحانات.