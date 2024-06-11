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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد عز: أحب شخصية "رضا" في "ولاد رزق" وأتطور معها

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته بردود الأفعال الأولية حول فيلمه الجديد “ولاد رزق”، وأكد خلال المؤتمر الصحفي المقام الآن بمسرح المنارة عقب العرض الخاص للفيلم، أن شخصية رضا في ولاد رزق من أقرب الشخصيات لقلبه ويحبها جدا، ويتمنى استمرارها وتطويرها على مدار سنوات طويلة".

كما توجه عز بالشكر للصحافة والصحفيين والإعلام على حرصهم على التواجد في المؤتمر ومشاهدة الفيلم قبل عرضه، مؤكدا أن الفن والصحافة وجهان لعملة واحدة، مضيفا: "بعد فضل ربنا هناك فضل كبير للصحافة على الفن والعملية الفنية".

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

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