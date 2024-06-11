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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. ختام المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

ختام المؤتمر
ختام المؤتمر
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تقدم البوابة نيوز بثًا مباشرًا من فضائية “إكسترا نيوز” لفعاليات ختام المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي يعقد في البحر الميت بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي، والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في القطاع بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر ينعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات لقطاع غزة وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=1VazS8uf3ys

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