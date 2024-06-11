تجديد حبس 3 متهمين في سرقة المواطنين بالإكراه بالأميرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، تجديد حبس 3 متهمين في سرقة المواطنين بالإكراه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد سرقة مواطن وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة القسم، مستقلاً دراجة نارية "سكوتر" بدون لوحات معدنية والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وسرقة الدراجة النارية وهاتفه المحمول وحافظة نقود بداخلها مبلغ مالى، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب سرقة المواطنين بالاكراه ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.