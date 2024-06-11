نائب رئيس الوزراء الأردني السابق: مؤتمر الاستجابة الطارئة انتفاضة دولية ضد الاحتلال

قال جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق، إنه بسبب إطالة الحرب في غزة لا بد من أن يكون هناك رد فعل إنساني خاصة، وأن قضايا إنهاء المعركة وإيقافها لم تلق القبول في مجلس الأمن بسبب موقف الولايات المتحدة بدرجة أساسية، والتي ساندت إسرائيل في هذا الأمر.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن قيام واشنطن تقديم مشروع قرار ينهي وقف القتال وإتمام صفقة تبادل الأسرى وهو يخدم أيضا إسرائيل لكنه لاقى هوى عند العالم وباستثناء امتناع روسيا عن التصويت ولم تستخدم حق الفيتو بسبب موقف مبرر وهو أن مشروع القرار الذي قدم يخلو من رؤية واضحة لإنهاء الحرب مستقبلا.

وأشار إلى أن هناك بعض الناس في إسرائيل نفسها لا يرون أن استمرار الحرب يجدي، وأنهم لا يتفقون مع الأهداف المعلنة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه يريد أن ينتصر لكرامته وعمر حكومته ويتجنب التساؤلات التي تنتظره.

وأكد أن مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة في الأردن يضيف وزن ممتاز ومتميز في هذه المرحلة، التي بدأ العالم يدرك فيها أن ما يجرى ليس مجرد انتقام لحالة، إنما هي حالة هيستريا تصاب بها إسرائيل، كما أن المؤتمر انتفاضة دولية ضد الاحتلال.