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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سامح شكري: ضرورة تمكين معبر رفح من الاضطلاع بمهامه مرة أخرى

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة جاء في إطار شعور الأردن ومصر بالمسؤولية تجاه قطاع غزة،  فالأمن لن يتحقق طالما يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأضاف شكري في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، لا بد من ضرورة تمكين معبر رفح من الاضطلاع بمهامه مرة أخرى.

و قد انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

وفي سياق متصل، صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر ينعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات لقطاع غزة وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.

 

 

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