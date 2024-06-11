خاص.. شروط واختبار القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

قال مجدي عبداللطيف، منسق المناهج بوحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طبيعة المناهج بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، الطالب من الصفين الأول والثاني الثانوي، يدرس شعبة عامة مواد العلوم والرياضيات فضلا عن مواد الهوية واللغة العربية، والتخصص في ثالثة ثانوي.

مجدي عبداللطيف

وأضاف «عبداللطيف»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: مخرجات تعلم خاصة، ومناهج خاصة، ونفس مسمى المواد الخاصة بالثانوية العامة.

وأوضح، أن اي طالب يرغب في الالتحاق، لا بد أن يكون لديه استعداد نفسي هو وأسرته، لأن المدرسة داخلية، فضلا عن الاغتراب خارج المحافظة، التي يقيم بها.

ولفت منسق المناهج بوحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، أنه من الناحية الاكاديمية، لو طالبا مجتهدا سيكون لديه استعداد جيد في الرياضة والعلوم والانجليزي، ودائما يكون الامتحان رسمي للقبول عليهم، واي طالب يستعد لدخوله يستعد ويدرب نفسه على أسئلة IQ.

وتابع، هناك امتحان قومي، يستهدف الرياضيات، والعلوم، والانجليزي، IQ، لأنه يتم فلترة الطلاب حيث يتقدم عدد كبير.

وأشار إلى أنه لا يوجد تقليل اغتراب، وهذه من شروط مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والطلاب الذي يلتحقون بمدرسة ما، يستمرون بها حتى انتهاء الثلاث سنوات دون استثناء.

وأكمل، أن المدارس تختلف تجهيزاتها من مكان لآخر، وحال رصدنا لاي اشكاليات ببعض المدارس، نعمل على حلها بالتعاون مع الوزارة ذات الصلة، لتوفير ما يلزم المدارس.

وحول أبرز شروط القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، الآتي:

-يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

-السماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.

-إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

تم تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية.

تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفائهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.

ويصل عدد مدارس المتفوقين، ٢١ مدرسة في ١٨ محافظة.

التعليم: شروط الالتحاق المتفوقين STEM مثل 2023

ينتظر آلاف الطلاب من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد 2025/2024.. وستتيح الوزارة التقدم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من جهته أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اجراءات وشروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هذا العام كما هي، لافتًا إلى أنه تقدم العام الماضى ٣٠ ألف طالب واجتاز منهم ٢٠٠٠ طالب.

خريطة مدارس المتفوقين STEM بالمحافظات

بدأت الدراسة في مدارس STEM عام 2011 في مدرسة المتفوقين بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدرسة المتفوقات فى القاهرة ويبلغ عدد المدارس ١٩ مدرسة موزعة في محافظات الإسكندرية، وأسيوط، والأقصر، ومحافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، وقنا، والشرقية، وبني سويف، والمنوفية، وسوهاج، و المنيا، والفيوم.

وتم الانتهاء خلال هذا العام الدراسي 2023/ 2024 من استلام مدرستي التجمع والشيخ زايد العام ليصبح عدد المدارس 21 مدرسة، وجارٍ افتتاح مدرسة العباقرة فى العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة

طبيعة الدراسة والاقامة بمدارس المتفوقين STEM

مدارس "المتفوقين"، مدارس داخلية عدد طلبة كل فصل لا يزيد على 25 طالبا، يقيم الطالب بها طوال الأسبوع وبها إعاشة فندقية وذلك لطبيعة المدرسة التى تقتضى وجود الطلاب داخل بيئة التعلم طوال الأسبوع.

ومن أهم أهداف المدارس إعداد مواطن للقرن 21 قادر على:

حل المشكلات- الابتكار- الاختراع- الاعتماد على النفس- التفكير المنطقي- قادر على استخدام التكنولوجيا، والتي يتم التأكيد عليها من خلال خوض الطلاب لتحديات مختلفة تتمثل في مسابقات محلية ودولية يستثمر الطلاب مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها.

ويتم إعداد طلاب المدارس من خلال منهج متكامل يرتبط بالتحديات الكبرى لمصر (Egypt Grand Challenges ) والتي تتمثل في:

- تحسين استخدام الطاقات البديلة

- إعادة تدوير القمامة والنفايات للأغراض الاقتصادية والبيئية

- التعامل مع الازدحام الحضري وعواقبه

- العمل على القضاء على قضايا الصحة العامة / الأمراض

- زيادة القاعدة الصناعية والزراعية لمصر

- معالجة وتقليل تلوث الهواء والماء والتربة

- تحسين استخدامات المناطق النائية

- إدارة وزيادة مصادر المياه النظيفة

- التعامل مع النمو السكاني وعواقبه

-تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للجميع

- التقليل والتكيف مع تأثير التغير المناخي

ويتم تحديد الموضوعات الرئيسية Themes لكل فصل دراسي خلال سنوات الدراسة الثلاث وهى كالآتي:

• تكون كل المواد الدراسية المختلفة فى اطار الموضوع الرئيسى وتعمل سويا بشكل متكامل وتحتوى كل مادة دراسية على وحدات دراسية لكل وحدة نواتج تعلم تحتوى المفاهيم والمهارات والمحتوى المطلوب تحصيله ويتم ذلك عبر الدروس المتتالية باستخدام طرق تدريس متطورة (Inquiry Based, Project Based) مع التقويم المستمر.

• كل المواد العلمية لها معمل لإجراء كل التجارب العلمية المرتبطة بنواتج التعلم مثل معامل (الكيمياء والفيزياء والأحياء والميكانيكا وعلوم الأرض والفضاء والالكترونيات والروبوتك والهيدروليك والإلكترونيك والفاب لاب)

• تصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير القومية والعالمية ووفقا للتحديات الكبرى.

• يقوم المنهج على التكامل بين المواد المختلفة Integrated Approach وليس هناك كتاب مدرسي (Non textbook approach) فقط نواتج تعلم.

• إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ويتماثل معها في المواد العلمية واللغات كلما أمكن.

• طرق تقويم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة.

• ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى (Capstone) يتناول عددا من التحديات للتغلب عليها من خلال الحلول المقدمة فى المشروعات

• يعتبر المشروع capstone التطبيق العملى لما درسه الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة

• يتعلم من خلاله الطلاب :

• حل المشكلات

• الربط بين المواد المختلفة

• ربط ما يتعلمه الطلاب بالحياة الواقعية

• يتعلم الطلاب من خلال الكابستون أسلوبًا منهجيًا لحل المشكلات بشكل واقعي من خلال

مشروعات تكاملية متعددة التخصصات جاذبة للطلاب.

ويستخدم الطلاب فى الكابستون أسلوب التصميم الهندسى (Engineering design process ) كأسلوب منهجى لحل المشكلات، ويتم تقييم الطلاب بشكل مستمر خلال Journal طوال الفصل الدراسى، وكذلك يتم تقييم ملف إنجاز الكابستون (Portfolio) وكذلك يتم عمل معرض نهائى يكون المقيمون فيه لجنة خارجية مكونة من خبراء وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لتقييم لوحة العرض(Poster) والنموذج الأولى (Prototype ) ويكون ما يتم داخل المدرسة فى الحصص الدراسية والمشروع عن طريق العمل الجماعي (Team work).

وقد استطاع طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تحقيق إنجازات كثيرة وهى الحصول على مراكز متقدمة فى كل المسابقات العلمية على المستوى العالمي على سبيل المثال ( - ISEF تحدى إنترنت الأشياء (IOT) احتلت فيه مدارس ستيم المركز الأول فى كل مراحل المسابقة حتى التصفيات الأخيرة فى دبى 2021 - الاولمبياد العالمية فى الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية- اوليمبياد حوض البحر الأبيض المتوسط فى الرياضيات -الاوليمبياد العربية فى الكيمياء ومسابقة ايسف العالمية وايسويب ومسابقة سنغافورة للرياضيات وتحدى الجدول الدورى ومسابقة Mine sweeper للكشف عن الألغام بماليزيا ومسابقة Ican بكندا ومعرض جنيف الدولى للإختراعات INTARG ببولندا ومسابقة micro mouse العالمية تحت اشراف IEEEومسابقة IAAC ومسابقة Trust for sustainable living للكتابة العلمية ومسابقة Samsung Innovation Campus)

ويلتحق الطلاب من هذه المدارس بالكليات العملية شعبة الرياضيات لها الكليات (الهندسة والتخطيط العمرانى والحاسبات والمعلومات وكلية العلوم) شعبة العلوم (الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والطب البيطرى وكلية العلوم).

منح إضافية لطلاب مدارس المتفوقين STEM

يحصل طلاب مدارس المتفوقين على منح دراسية جامعية فى كبرى جامعات العالم، ليحقق طلاب ستيم هذا التعليم الراقى والإنجازات فإن ذلك يتم من خلال شراكات مع المراكز البحثية والجامعات لمساعدتهم فى مشاريعهم البحثية ولإكسابهم المهارات المطلوبة فى كل النواحى العلمية والتكنولوجية وهم ضيوف على كل الجامعات المصرية وحضور للدورات التدريبية التى تنظمها الجامعات والمراكز البحثية وكذلك كل المبادرات التى تتم من وزارة الاتصالات مثل مبادرة مبرمجي المستقبل - Next Coders.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التعليم العالي اضافت منح جديدة لطلاب مدارس المتفوقين.