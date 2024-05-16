اليوم.. وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده المشارك في القمة العربية بالبحرين

يترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الخميس، وفد بلاده المشارك في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية، والتي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بتكليف من الرئيس قيس سعيد.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أمس الأربعاء أن القمة ستبحث القضايا العربية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه الدول العربية، كما سيجري وزير سلسلة من اللقاءات الثنائية الخارجية مع نظرائه من الدول العربية ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يشار الى أن وزير الخارجية التونسي شارك أمس الثلاثاء في البحرين، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، الذي نظر في مشاريع القرارات المزمع عرضها على القمة والمتعلقة بمختلف مجالات التعاون العربي المشترك، إلى جانب التطرق الى أهم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب.

وكانت الاجتماعات التحضيرية لأعمال قمة البحرين، انطلقت منذ السبت الماضي، بعقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، فيما تم الأحد الماضي عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وخصص يوم الاثنين الماضي لاجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.