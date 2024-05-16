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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بالصور.. وصول الشحنة السابعة من المساعدات الباكستانية لغزة إلى الهلال الأحمر المصري في بورسعيد اليوم

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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تواصل باكستان تقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب غزة الشقيق في هذا المنعطف الحرج.

وصلت، اليوم الخميس، الشحنة السابعة من المساعدات الإنسانية الباكستانية لغزة إلى  بور سعيد بمصر  بطائرة خاصة من باكستان تحمل 350 طن من مواد الإغاثة المكونة من خيام وبطانيات ومواد غذائية ومعدات طبية وأدوية.

وتم تسليم الشحنة إلى الهلال الأحمر المصري في بورسعيد وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها باكستان لشعب غزة حتى اليوم  إلى 680 طنًا وهناك المزيد من مساعدات الإغاثة في طور الإعداد وسيتم تسليمها قريبًا.

وتقف باكستان في تضامن كامل مع شعب غزة وستواصل تزويدهم بالمساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل أساسي في الأيام المقبلة.

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