حريق داخل صيدلية يتسبب في اشتعال النيران بعقار من 12 طابق بالدقهلية

نشب حريق هائل بسبب ماس كهربائي داخل صيدلية وتسبب في التهام عيادات طبية وشقق سكنية بعقار مكون من 12 طابق بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، ونجحت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي في إخماد النيران والسيطرة على الحريق قبل الامتداد لباقي الشقق السكنية ، وأصيب 3 جراء الحادث.

حريق صيدلية يتسبب في التهام النيران عقار سكني من 12 طابق في الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى لعميد أحمد الجميلي ، مأمور مركز شرطة طلخا من بعض الأهالي باندلاع النيران بعقار بطريق المعاهدة داخل المدينة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف ، وتوجه ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث، إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين اشتعال النيران في عمارة "الصفا" بطريق المعاهدة وتضم عيادات طبية ومكاتب محاماة ووحدات سكنية مكونة من 12 طابق والتهام النيران لصيدلية أسفل العقار وعدد 6 طوابق من العقار ذاته وارتفاع ألسنة اللهب والدخان.

وتبين أن الحريق اندلع داخل صيدلية أسفل العمارة نتيجة حدوث ماس كهربائي تسبب في التهام محتوياتها بالكامل ، كما امتدت النيران لعدد من الطوابق التي تضم عيادات ووحدات سكنية.

نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ، وتبين أن الحريق تسبب في تضرر جزء كبير من العقار ، كما تسبب الدخان الناتج عن الحريق في إصابة 3 أشخاص حتى الآن وجرى نقلهم الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

جرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وتمشيط العقار للبحث عن مصابين جراء الحادث.

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