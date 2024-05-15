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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ضبط عامل طعن صديقه لخلافات بسبب العمل في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عامل بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى جراء مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة مع صديقه بقرية الخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية؛ وذلك بسبب خلافات في العمل وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بعد فراره هاربا.

بلاغ للأجهزة الأمنية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام، بوصول المدعو "أحمد .أ.ع"، 37 عاما، ومقيم قرية الخليج دائرة المركز، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى "ادعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال المصاب بالمستشفى أتهم المدعو "رمضان.ص.م.ع"، 33 عاما، مقيم بنفس القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة مطواة كانت بحوزته، وإصابته بعد مقابلته بالقرية محل إقامتهما لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب العمل.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة، وتخلصه من الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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