خافتا من الاختطاف.. رشة معطر تتسبب فى قفز سيدتين من توك توك في الدقهلية

قفز سيدتان من مركبة توك توك خلال سيره على طريق (الرياض- الكردي) بنطاق مركز منية النصر محافظة الدقهلية، أثناء استقلالهما له عقب انتهاءهما من عملهما وقيام السائق برش معطر جو وظنهما قيامه برش مخدر لإختطافهما مما تسبب فى اصابتما بنزيف فى المخ وكسور متفرقة بالجسم وضبط قائد المركبة.

سيدتان تقفزان من توك توك خلال سيره فى الدقهلية لظنهما تعرضهما للاختطاف:

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد ع، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد كريم حمدي ، مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعوة" دعاء.ا.م.م"،45 عاما، مدرسة ومقيمة بندر الكردي، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالجبهة وأسفل الرأس واشتباه نزيف بالمخ .

ضبط قائد توك توك بعد قيامه برش معطر جو واعتقاد سيدتان رش مخدر:

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص، وسؤالها قررت انه حال استقلالها مركبة توك توك"، رقم د ب ل 8984 قيادة المدعو "رضا.ا.ا.م"، 52عاما، سائق توك توك ومقيم بذات العنوان رفقة صديقتها المدعوة "رشا.ع.إ"، 40 عاما، موظفة بمعهد كفر الكردي ومقيمة بذات العنوان وسيرهم على طريق"الكردي - الرياض"، وأمام قرية الرياض دائرة المركز قام قائد التوك توك برش معطر جو برائحة المسك وظنهما قيامه برش مخدر فقامتا بالقفز من التوك توك حال سيره مما أدى الى حدوث إصابتهما ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

معطر برائحة المسك يتسبب فى قفز سيدتان من توك توك فى الدقهلية:

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط قائد التوك توك والمركبة وبسؤاله قدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين وجرى التحفظ على عبوة الرش"، والمركبة وبسؤاله نفي قيامه برش مادة مخدرة و قيامه برش معطر جو بالمسك داخل التوك توك وظن السيدتان تعرضهما للاختطاف .

جرى تحرير المحضر رقم 2263 لسنة 2024 إداري مركز منية النصر وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.