لخلافات سابقة.. عامل يلقي زجاجات مولوتوف بشرفة منزل فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل بعد قيامه بإلقاء زجاجة مولوتوف بداخلها مادة قابلة للإشتعال" بنزين" بشرفة منزل، ما تسبب فى حدوث بعض التلفيات لوجود خلافات سابقة بين المتهم وصاحب المسكن بعد قيامه بالتعدي عليه بالضرب .

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، من المدعو "السيد.ع.م"، 46عاما، عامل ومقيم بندر بندر بني عبيد بقيام المدعو "محمد.م.ر"، 24 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان ، بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة "بنزين"، على شرفة منزله بالطابق الأول علوى مما ادى الى احتراق بعض الأحذية والملابس المهملة داخل الشرفة دون حدوث ثمة اصابات او تلفيات اخرى ، وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد الى مكان الواقعة والمعاينة تبين وجود ذات التلفيات المبلغ بها، و بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبط المتهم .

وبمواحهه المتهم ببلاغ الشاكي اقر واعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيام "الشاكي"، بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته وتبادل الاتهام مع المبلغ بالتعدي عليه بالسب والشتم .

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.