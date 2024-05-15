عامل وربة منزل يتخلصان من والدتهما لزواجها العرفي المتكرر فى الدقهلية

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف غموض جريمة بشعة بشروع اثنين في قتل أمهما بمحاولة التخلص منها خنقا بإيشارب وضربها بعصا على رأسها وسرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول ليتبين عدم وفاة الأم وعند محاولتها الاستغاثة بجيرانها سقطت على سلم منزلها مما تسبب فى اصابتها بكسور مضاعفة ووفاتها بعد ايداعها المستشفى ودفن جثمانها منذ 40 يوما.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الجريمة بدأت فى 5 ابريل الماضي حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة ،ماور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "أمال .ا.ع"، 58عاما، ربة منزل ومقيمة بندر بلقاس مصابة بكسور فى عظام الوجه ونزيف بالمخ "ادعاء سقوط من على سلم منزلها.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز بلقاس الى المستشفى وبالكشف الطبي على المصابين ورد بتقرير مستشفى بلقاس المركزي وجود كسور بعظام الوجه الأمامي والجانبي والصدري واشتباه نزيف بالمخ نتيجة لسقوطها من على سلم المنزل .

بسؤال مرافقيها كل من :"جارها ويدعى ياسر.أ.م، 48عاما، عامل زراعي، ونجلها السعيد.م.إ، 27 عاما، عامل ويقيمان بندر بلقاس اقر الأول بأنه حال تواجده بمنزله المجاور لمنزل والدته سمع صوت استغاثة المدعوة "ميرفت.إ.س"، 63 عاما ربة منزل ومقيمة بذات العقار محل سكن المصابة ببندر بلقاس، وباستبيانه الأمر وجد المصابة ملقاة على سلم المنزل امام الشقة سكنها بالطابق الثاني علوى فقام بالإتصال بنجلها "ياسر"، وقام بنقلها الى المستشفى لإسعافها، وبسؤال نجلها ايد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك

بعد ايام من إيداع المصابة المستشفى توفيت السيدة متأثرة بإصابتها وجاء تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة"إدعاء سقوطها من على سلم أدى الى وجود كدمة مستديرة بالوجه وزرقة العينين والوجه ونزيف من الفم والأنف وكسر بعظام الوجه واشتباه نزيف بالمخ والجنة تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31 لسنة 2024 عوارض مركز بلقاس وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان وسلم لذويها ودفن بمقابر الأسرة .

بتاريخ اليوم وبعد 40يوم من الواقعة حضر الى سراي النيابة العامة بمركز بلقاس كل من " مي.م.إ.ا"،35 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية السماحية مركز بلقاس، وشقيقتها "مروة"، 37 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر بلقاس واتهما اشقائهما كل من :"إبراهيم.م.إ"، 30عاما، عامل، ومقيم بندر بلقاس، وشقيقتهم "حنان"، 35 عاما، ربة منزل ومقيمة بعزبة شوكت التابعة لقرية إبشان مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقتل والدتهما نظرا لوجود خلافات عائلية متكررة بينهم ووالدتهم .

واورد مقدما البلاع أنهما تلقيا هن وشقيقتهن الأخرى وتدعى "وسام.م.إ"،26 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر بلقاس اتصالا هاتفيا من قيقها وشقيقتها "المتهمان" عقب ارتكابهما الواقعة مفاده قيامهما بإرتكاب واقعة قتل والدتهما وتهديدهم بالقتل حال إبلاغهم عنهم .

تحريات المباحث

كلفت النيابة العامة ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بالتحري حول الواقعة وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، الى صحة الواقعة وقيام المتهمان بالإتفاق فيما بينهم على قتل والدتهما لزواجها عرفيا اكثر من مرة عقب قيام والدهما بتطليقها منذ فترة وقيامها برفق قضايا نفقة على والهما الامر الذي اساء الى سمعتهما بين المحيطين بيهما من الجيران.

اعترافات صادمة

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهمان وبمواجهتهما

اعترفا بإرتكاب واقعة قتل الأم بعد أن اتفقا فيما بينهما على التوجه الى منزل والدتهم صباح يوم الواقعة الجمعة 5/4/2024 مستغلان عدم تواجد زوجها وعقب ذلك قام المتهم الاول بمغافلتها وخنقها باستخدام ايشارب احضرته شقيقتة المتهمة الثانية الذي أعددته مسبقا لذلك وقامت المتهمة الثانية كتم فم والدتها لمنعها من الصرخ فسقط المجني عليها أرضا وحتى تاكدوا من وفاتها.

المتهمة بقتل والدتها: ضربتها بعصا على رأسها للتأكد من وفاتها:

كما أقرت المتهمة الثانية قيامها بضرب والدتها بعصا خشبية "يد مكنسة"، واعتقدت انها فارقت الحياة

واستولت بمعرفة شقيقها المتهم الاول على هاتفها المحمول ومصاغها الذهبي عبارة عن "دبلة- خاتم - حلق" وفرا هاربين.

كما اعترفت المتهمة بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بوالدتها والمشغولات الذهبية بإلقائها فى إحدى المجاري المائية حال عودتها الى مكنها بعزبة شوكت التابعة لقرية ابشان مركز المحلة الكبرى.

وتوصلت التحريات الى ان عقب افاقة المجني عليها من الضرب التي تعرضت له قامت بفتح الشقة سكنها والاستغاثة بالجيران إلا انها اختل توازنها وسقطت ارضا على السلم ما تسبب فى حدوث إصابتها التي جرى على اثرها نقلها الى المستشفى .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.