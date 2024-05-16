نهائي دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مقر الإقامة في تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة في العاصمة التونسية منذ قليل.

وكانت البعثة قد وصلت إلى مطار قرطاج الدولي، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات. وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وعدد من طاقم السفارة على استقبال البعثة في المطار.

وحرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة النادي في مطار قرطاج، في إطار العلاقة القوية بين الناديين.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.