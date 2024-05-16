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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مقر الإقامة في تونس

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة في العاصمة التونسية منذ قليل.

وكانت البعثة قد وصلت إلى مطار قرطاج الدولي، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات. وحرص  السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، وعدد من طاقم السفارة  على استقبال البعثة في المطار.

وحرص حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، على استقبال بعثة النادي في مطار قرطاج، في إطار العلاقة القوية بين الناديين.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعثة الأهلي في تونس دوري أبطال أفريقيا الأهلي والترجي التونسي