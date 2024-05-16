نهائي دوري أبطال أفريقيا.. سفير مصر في تونس يستقبل بعثة الأهلي

استقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، فور وصولها إلى مطار قرطاج الدولي.

وحرص السفير المصري وعدد من طاقم السفارة على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها ورحبوا بالكابتن محمود الخطيب، وكذلك الجهاز الفني واللاعبين والإداريين، والتأكد من انتهاء كافة إجراءات الوصول قبل التحرك لفندق الإقامة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.